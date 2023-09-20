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УЕФА наказал Украину за расистское поведение фанатов в отборе Евро-2024

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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за расистское поведение болельщиков в матчах отборочного турнира чемпионата Европы.
УЕФА наказал Украину за расистское поведение фанатов в отборе Евро-2024
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

УАФ должна выплатить штраф в размере €20 тыс. и запретить продажу билетов на следующий гостевой матч сборной, а национальная команда проведёт следующий домашний матч с ограниченным количеством болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА. 

Наказания вынесены по итогам встреч со сборными Англии (1:1, 9 сентября) и Италии (1:2, 12 сентября).

Сборная Украины расположилась на третьей строчке турнирной таблицы группы C. В следующем матче команда встретится с Северной Македонией 14 октября, а 17 октября сыграет на выезде с Мальтой. 

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сообщил, при каких условиях будут сняты санкции с России.

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