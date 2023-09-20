УЕФА наказал Украину за расистское поведение фанатов в отборе Евро-2024
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
УАФ должна выплатить штраф в размере €20 тыс. и запретить продажу билетов на следующий гостевой матч сборной, а национальная команда проведёт следующий домашний матч с ограниченным количеством болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Наказания вынесены по итогам встреч со сборными Англии (1:1, 9 сентября) и Италии (1:2, 12 сентября).
Сборная Украины расположилась на третьей строчке турнирной таблицы группы C. В следующем матче команда встретится с Северной Македонией 14 октября, а 17 октября сыграет на выезде с Мальтой.
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сообщил, при каких условиях будут сняты санкции с России.