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Дракслер признался, что перешёл в катарский клуб ради денег

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Нападающий Юлиан Дракслер признался, что перешёл в чемпионат Катара из ПСЖ ради денег.

«Я бы солгал, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счёте я пришёл к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей», — приводит слова Дракслера Bild.

Катарский «Аль-Ахли» объявил о подписании контракта с Дракслером 18 сентября. Соглашение клуба и немца действует до 2025 года.

В минувшем сезоне футболист играл в «Бенфике» на правах аренды. Он перешёл в парижский клуб в 2017 году.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Дракслер прибыл в Катар для прохождения медосмотра.

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