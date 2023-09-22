Дракслер признался, что перешёл в катарский клуб ради денег

Нападающий Юлиан Дракслер признался, что перешёл в чемпионат Катара из ПСЖ ради денег.

«Я бы солгал, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в данном случае. В конечном счёте я пришёл к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей», — приводит слова Дракслера Bild.

Катарский «Аль-Ахли» объявил о подписании контракта с Дракслером 18 сентября. Соглашение клуба и немца действует до 2025 года.

В минувшем сезоне футболист играл в «Бенфике» на правах аренды. Он перешёл в парижский клуб в 2017 году.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Дракслер прибыл в Катар для прохождения медосмотра.