В РФС назвали ожидаемым бойкот сборных после решения исполкома УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на бойкот матчей юношеской сборной России со стороны ряда европейских стран.

«Позиция некоторых стран достаточно прогнозируемая, так как ситуация изначально политизирована. Какой позиции придерживаются политические руководства стран, такой же позиции вынуждены придерживаться и национальные спортивные ассоциации, в том числе и по футболу», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Позже Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.

Ранее в РФС назвали позитивным шагом допуск юношеских сборных России к турнирам.