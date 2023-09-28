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В РФС назвали ожидаемым бойкот сборных после решения исполкома УЕФА

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на бойкот матчей юношеской сборной России со стороны ряда европейских стран.
В РФС назвали ожидаемым бойкот сборных после решения исполкома УЕФА
  • РИА Новости

«Позиция некоторых стран достаточно прогнозируемая, так как ситуация изначально политизирована. Какой позиции придерживаются политические руководства стран, такой же позиции вынуждены придерживаться и национальные спортивные ассоциации, в том числе и по футболу», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Позже Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.

Ранее в РФС назвали позитивным шагом допуск юношеских сборных России к турнирам.

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