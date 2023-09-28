РФС считает позитивным шагом допуск юношеских сборных России к турнирам
- РИА Новости
«Мы позитивно оцениваем такое решение исполкома УЕФА. Это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции организации. Коллеги делают шаги по направлению к нам. Дальше будем нарабатывать до полного восстановления прав РФС, клубов, сборных с точки зрения соревновательной практики», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.
В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.
Ранее Украина призвала все страны бойкотировать матчи с участием российских команд.