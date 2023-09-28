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El Debate: «Барселоне» предъявлено официальное обвинение в подкупе Негрейры

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«Барселоне» предъявлено официальное обвинение во взяточничестве по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.
El Debate: «Барселоне» предъявлено официальное обвинение в подкупе Негрейры
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По информации El Debate, обвинения также были предъявлены самому Хосе Негрейре, его сыну и экс-президентам «Барселоны» Жозепу Бартомеу и Сандро Роселю.

Суд Барселоны посчитал, что клуб выплатил Негрейре €7,5 млн. Правосудие считает, что ни одно должностное лицо не имеет право брать вознаграждение за выполнение своих прямых обязанностей.

В случае если вина «Барселоны» будет доказана, то клубу грозит вылет в Сегунду и дисквалификация в еврокубках.

Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» в матче Ла Лиги.

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