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Шикунов заявил, что Карпину не стоит дёргаться на посту тренера «Ростова»

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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов считает, что Валерию Карпину не стоит торопиться с решением об отставке с поста главного тренера команды из Ростова-на-Дону.

«Карпин проводит приличную работу в «Ростове». Через команду прошло множество интересных футболистов, многие уехали в лучшие чемпионаты. Нужно просто перетерпеть сейчас, дёргаться не надо. Ситуация тяжёлая, человек устал от поездок», — цитирует Шикунова «Матч ТВ».

По его мнению, Карпин человек эмоциональный, который ещё параллельно тренирует сборную России.

«Он вообще без отдыха. Приятно было бы с ней ездить в Испанию, а тут приходится в Киргизию. Поездки долгие, да и с точки зрения футбола, не особо интересные», — добавил Шикунов.

«Ростов» с десятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче десятого тура коллектив Карпина сыграл с екатеринбургским «Уралом» вничью (2:2).

Ранее Карпин заявил, что у него есть вопросы по судейству в матче с «Уралом».

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