Карпин заявил, что у него есть вопросы по судейству в матче с «Уралом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался не очень доволен решениями арбитров в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Уралом».

«Вызвало ли у меня вопросы судейство? Конечно», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что не видит «смысла говорить про судью». Тренер сборной России только выразил недоумение тем, что одинаковые эпизоды оцениваются по-разному.

«Это вызывает вопросы к трактовке правил, а не к конкретному судье», — сказал Карпин.

«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

У «Ростова» мячи забили Максим Осипенко (33-я минута, пенальти), Илья Вахания (47-я).

В коллективе Виктора Гончаренко отличились Гильерме Шеттине (4-я), Андрей Егорычев (17-я). Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Егорычева (79-я).

«Ростов» (десять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (15) располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после матча с «Ростовом».

