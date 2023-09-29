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Президент «Урала» Иванов назвал «катастрофой» судейство в матче с «Ростовом»

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Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал судейскую работу в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Президент «Урала» Иванов назвал «катастрофой» судейство в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«По мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, их всех нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и всё сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!» — цитирует Иванова Sport24.

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:2. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Егорычева (79-я минута).

На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

«Ростов» (десять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (15) располагается на седьмой строчке.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не сказал ни слова во флэш-интервью после матча с «Ростовом». 

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