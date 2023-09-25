Проблемы ЦСКА, взлёт «Крыльев», негодование Гончаренко и автогол Харина: чем запомнился 9-й тур РПЛ

«Ростов» второй раз подряд упустил преимущество в два мяча, а ЦСКА продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. «Краснодар» взял верх над «Уралом» благодаря спорному мячу Кевина Ленини, чем вызвал негодование Виктора Гончаренко, а «Крылья Советов» огорчили «Сочи» и взлетели на вторую строчку. «Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Оренбургом», трижды огорчив Николая Сысуева, а «Балтика» одолела «Ахмат» с помощью курьёзного автогола Евгения Харина. Чем запомнился 9-й тур РПЛ — в материале RT.

Гол Миронова с 31 метра

Встречу «Ростова» и ЦСКА смело можно было назвать противостоянием «сбитых лётчиков». Жёлто-синие на старте сезона РПЛ одержали лишь две победы, а красно-синие в предыдущих четырёх турах набрали всего три очка и ни разу не выиграли. Разумеется, каждая из сторон горела желанием наконец взять верх и подняться в таблице.

Положение армейцев усугубляли кадровые сложности. Матч пропускали сразу два основных центральных защитника: Мойзес — из-за травмы, а Виллиан Роша — по причине дисквалификации. В их отсутствие трио в ответственной зоне сформировали недавно восстановившийся от повреждения резервист Илья Агапов и номинальные хавбеки Саша Зделар и Максим Мухин. Неудивительно, что у ворот Игоря Акинфеева возникала масса моментов.

Уже в дебюте встречи шедевральным выстрелом отметился Алексей Миронов. Полузащитник пробил с 31 метра, и мяч по замысловатой траектории влетел в сетку. Для южан это самый дальний гол в чемпионате с 2011-го. Акинфеев же в последний раз пропускал с такой дистанции 14 лет назад.

Следом невольно подвёл партнёров Фёдор Чалов, пришедший помочь им в собственную штрафную. Он завозился с мячом и фактически подарил его Мохаммаду Мохеби. В итоге Егор Голенков, воспользовавшись пасом Данила Глебова от лицевой, спокойно расстрелял створ. А следом удивительный промах совершил Хорен Байрамян. Он обыграл вратаря и с нескольких метров не попал в пустой створ.

Доведи хозяева дело до разгрома к 16-й минуте, интрига с большой долей вероятности окончательно умерла бы. А так москвичи, как и в недавней игре с «Крыльями Советов», проявили характер. В середине тайма Келлвен сократил отставание и забил дебютный мяч за коллектив.

Когда сразу после перерыва Голенков оформил дубль, показалось, что «Ростов» своего не упустит. Но ЦСКА не сдался даже в этот момент. А вперёд красно-синих, как и неделю назад, повёл Аббосбек Файзуллаев. Сначала новичок поучаствовал в результативной комбинации, которую точным ударом завершил Чалов, а затем сам замкнул прострел Виктора Давилы. Таким образом, подопечные Владимира Федотова во втором туре подряд спаслись, уступая по ходу с разницей в два мяча. Жёлто-синие, напротив, снова не удержали такое преимущество.

Временное лидерство «Крыльев Советов»

Взлёт «Крыльев Советов» можно назвать одной из главных неожиданностей первой трети сезона. Ещё весной самарцы, ослабленные уходом ряда лидеров, вели борьбу за сохранение места в элите и лишь в последнем туре избежали попадания в стыки. В новом же розыгрыше РПЛ они пока сражаются за медали. После домашней победы над «Сочи», который покинул главный тренер Дмитрий Хохлов, команда даже на сутки возглавила таблицу.

Судьба матча была решена ещё в первом тайме, который гости откровенно провалили. В основном это касалось действий в обороне. Уже на четвёртой минуте никто не помешал Никите Салтыкову обработать передачу партнёра в штрафной и нанести точный удар. Рикошет от ноги оппонента вынудил и Николая Заболотного бессильно наблюдать за происходящим. А незадолго до перерыва хозяева провели стремительный контрвыпад. Амар Рахманович, получив отличный разрезающий пас от Сергея Бабкина, убежал почти на рандеву с вратарём, легко ушёл от подката защитника и удвоил преимущество коллектива Игоря Осинькина.

Однако во второй половине инициатива перешла уже к южанам, которые вполне могли возродить интригу. Один Георгий Мелкадзе упустил пару 100%-ных шансов. Сначала он из убойной позиции пробил в штангу, а затем на пути мяча после его выстрела по пустым воротам встал оппонент. Единственное, форвард в добавленное время заработал пенальти. 11-метровый реализовал Кристиан Нобоа, но было уже слишком поздно.

«Крылья» же не только набрали три очка, но и установили клубный рекорд, забив в 16 встречах РПЛ подряд. А по количеству голов после девяти туров (21) они идут по графику призёров прошлых чемпионатов России. В предыдущие годы команды, огорчившие соперников на данной отметке больше 20 раз, в девяти случаях из десяти завоёвывали награды, а в половине из них — становились чемпионами.

Победа «Краснодара» на классе

Лидировали самарцы совсем недолго. Уже на следующий день их сместил с первой строчки «Краснодар», обыгравший «Урал» в домашних стенах — 2:0. Пусть он не продемонстрировал яркого футбола, но, как это часто случается при Владимире Ивиче, выжал максимум из представившихся моментов. Не обошлось и без доли везения. В эпизоде с первым голом Егор Филиппенко, пытаясь прервать прострел Кади Боржеса от лицевой, подправил мяч в сетку. Однако эффектный сольный проход бразильца после аута тоже необходимо отметить.

А точный выстрел Кевина Ленини, окончательно убивший интригу, вызвал вопросы у Виктора Гончаренко. Хавбек уверенно замкнул подачу Сергея Волкова с фланга, но помощник Виталия Мешкова поднял флаг. При изучении повтора складывалось впечатление, что футболист действительно находился в офсайде, но коллеги на VAR посоветовали главному арбитру указать на центр.

«Самое обидное, что мы сейчас не понимаем, что такое VAR и зачем он нужен. То есть если ассистент определяет вне игры, значит, это офсайд. А не VAR ищет какую-то ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо. Мы неоднократно в этом убеждались. К сожалению, с такими клубами, как наш, эпизод даже смотреть не станут», — негодовал наставник екатеринбуржцев.

«Краснодар» же не только вернулся на вершину, но и установил новый клубный рекорд по количеству матчей без поражений в РПЛ подряд — 15. А Матвей Сафонов не знает себе равных по числу встреч на ноль — шесть.

Курьёзный автогол Харина

«Балтика», напротив, начала новый сезон чемпионата неудачно. Если в Кубке страны она почти не знает осечек, то в РПЛ до отчётного тура имела в активе всего одну победу при шести поражениях и опустилась на самое дно таблицы. На фоне таких результатов даже появились слухи о возможном уходе Сергея Игнашевича.

Символично, что взять важнейшие очки удалось в противостоянии с командой, которая преобразилась как раз после смены тренера и назначения Мирослава Ромащенко — «Ахматом». Его удачная серия когда-то должна была прерваться, и это произошло в Калининграде. Причём решил судьбу встречи курьёзный автогол Евгения Харина на 43-й минуте. Пытаясь в подкате выбить мяч из-под ног у Гедеона Гузины в своей штрафной, Ясмин Челикович отправил его прямо в партнёра, от которого снаряд и срикошетил в сетку. Расстроенному Ромащенко после финального свистка оставалось сетовать, что его футболисты сами сделали соперникам подарок.

Гости заслужили как минимум ничью, но не реализовали целый ряд выгодных моментов. Один Мохамед Конате нанёс шесть ударов. В этот вечер бесподобен оказался Евгений Латышонок. Например, в первом тайме он парировал выстрел африканца в упор, а в концовке не позволил Гамиду Агаларову реализовать выход один на один. Таким образом, «Балтика» не только взяла верх, но и впервые в текущем розыгрыше национального первенства не пропустила.

Мощный ход «Нижнего Новгорода»

Между тем в Нижнем Новгороде сошлись команды, набравшие хороший ход. Хозяева в предыдущих трёх турах РПЛ взяли семь очков из девяти возможных. «Оренбург» же преобразился после прихода Давида Деограсии, одержав четыре победы подряд во всех турнирах при одной ничьей.

Однако добиться ещё одного успеха не удалось. Гости хотя и владели мячом больше (56%), создали не так много моментов и нанесли всего три удара в створ. А их наставник даже посетовал, что подопечные не показали того, на что способны. Не помог им и не вытекавший из логики игры гол Матиаса Переса по истечении получаса.

Коллектив Сергея Юрана, пропустив, устроил штурм чужих ворот и добился своего незадолго до перерыва. Николай Сысуев отразил мяч прямо перед собой на подаче углового, а Зе Турбо добил его в сетку. К слову, форварду удалось отметиться дебютным голом в первой же встрече национального первенства, которую он начал в основе. На старте второй половины нападающий вдобавок ассистировал Эдгару Севикяну.

А в концовке вновь сработала замена от штаба хозяев. Если в матче с «Динамо» свежие новички Николоз Кутателадзе и Хуан Босельи соорудили ответный мяч, то в отчётной игре уругваец сам огорчил оппонентов и поставил точку в поединке. «Нижний Новгород» же не только проявил характер, но и в очередной раз продемонстрировал, что практически несгибаем в родных стенах, ведь под руководством Юрана он выиграл семь домашних поединков из девяти в РПЛ.