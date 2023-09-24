Федотов — о матче с «Ростовом»: с обороной что-то надо делать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что игроки московской команды проявили настоящий характер в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Парни, ну, выгрызли. Красавцы, слов нет, но, конечно, с обороной что-то надо делать. Есть, как говорится, над чем подумать. Ну, а так, сражались, как львы», — цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:3. В составе армейцев мячи забили Келлвен (26-я минута), Фёдор Чалов (65-я) и Аббосбек Файзуллаев (70-я). У ростовчан отличился Алексей Миронов (7-я), дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я).

ЦСКА расположился на девятом месте в таблице с 13 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку с девятью очками.

Ранее Федотов заявил, что ЦСКА получил творческий пинок от «Ростова», а потом взялся за дело.