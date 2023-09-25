«Конкурентоспособны на фоне «Зенита»: как «Краснодар» под руководством Ивича стал претендентом на чемпионство

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича превратился в одного из претендентов на чемпионство в РПЛ. В первых девяти турах южане одержали шесть побед и не уступили ни разу. При этом команда демонстрирует прагматичный футбол, почти не пропускает и зачастую дожимает соперников во вторых таймах. По мнению Валерия Непомнящего, у коллектива сейчас нет слабых мест и он конкурентоспособен даже на фоне «Зенита». А Максим Деменко считает, что очень важным будет, как «быки» отреагируют на первые неудачи.

Уверенное лидерство «Краснодара» смело можно назвать главным откровением нового сезона РПЛ. И дело даже не в самом факте, ведь клуб и раньше был в состоянии выдать удачную серию и высоко подняться в таблице, а в стабильности и уверенности.

В первых девяти турах южане потеряли минимум очков и не потерпели ни одного поражения. Более того, два из трёх ничейных матчей вполне могли завершиться с другим счётом, сопутствуй им везение. «Локомотив» спасся на 98-й минуте, а в противостоянии с «Факелом» Джон Кордоба не реализовал пенальти в дебюте, и в итоге голов болельщики не дождались. Дома подопечные Владимира Ивича и вовсе почти не допускали осечек.

Куда чаще они дожимали уступающих в классе соперников при не самой яркой игре, что прежде было команде несвойственно. Показательным в этом отношении получился поединок с «Нижним Новгородом», когда лидер позволил оппонентам создать несколько опасных моментов, нанёс всего один удар в створ и взял верх благодаря пенальти, реализованному Эдуардом Сперцяном. Непростым получился и последний матч с «Уралом», в первом тайме которого «Краснодар» не создал ничего, но затем дожал гостей.

«Очевидно, команда перестроилась на более рациональный футбол. Каким образом это случилось, я не знаю. Наверное, и не требовалось вносить грандиозные изменения. Ивич просто сказал: «Ребята, нам надо бороться за каждый мяч, вгрызаться, а не играть в своё удовольствие». Ему удалось зажечь подопечных своей идеей. А в том, что в «Краснодаре» собраны классные мастера, изначально не возникало сомнений», — заявил в беседе с RT известный тренер Валерий Непомнящий.

Такие результаты свидетельствуют прежде всего о серьёзном переломе в философии клуба. Ивич — едва ли не первый наставник в его истории, поставивший во главу угла результат, а не яркий футбол. Например, по владению мячом южане занимают в текущем сезоне национального первенства только четвёртую позицию (56%). У лидирующего по этому показателю «Зенита» — 63,5%. А по количеству голов (14) они делят шестую строчку со «Спартаком». Для сравнения: в предыдущем розыгрыше чемпионата на данном отрезке в активе команды значилось 18 мячей, а в позапрошлом — 17. При этом сам Ивич неоднократно подчёркивал нежелание отходить от исконных идей коллектива.

«Моя работа — продолжать придерживаться философии, о которой мне было сказано. И я принял это ещё до того, как отправил руководству подписанный контракт. Но мой труд также заключается в том, чтобы игроки прогрессировали, росли в цене, мастерстве, качестве. Конечно, нужны результаты — нужно выигрывать матчи. Если вы будете просто показывать привлекательный футбол, вы не выживете ни как тренер, ни как игрок», — объяснил наставник в интервью «Спорт-Экспрессу».

Вместе с тем он подчеркнул, что никто не может указывать ему, какую тактику выбирать и каких подопечных выпускать на поле, и дал понять: если подобное произойдёт, его в коллективе не будет.

Бывший футболист «быков» Максим Деменко считает, что при сербе команда во многом наступила на горло собственной песне, и это оказало исключительно положительное влияние.

«Раньше мы видели в высшей степени открытый футбол, и Сергей Галицкий говорил о необходимости сохранять приверженность именно этому стилю. Сейчас южане могут позволить себе и сыграть по счёту, на результат, где-то засушить игру. Чувствуется рука тренера. А главное, он пытается объяснить президенту, что результат важнее яркости», — подчеркнул Деменко в комментарии RT.

Непомнящий же уверен: руководитель коллектива не требует от тренеров делать ставку исключительно на атаку и также мечтает о завоевании трофеев.

«Тем более южане при Ивиче не встают у своих ворот Великой Китайской стеной, а по-прежнему действуют первым номером. Но появился баланс, ребята научились обороняться. Плюс подросли собственные сильные воспитанники. Мне не нравилось, что раньше там не было русскоязычного костяка», — отметил Непомнящий.

Наиболее серьёзного прогресса южане добились в обороне. В девяти турах РПЛ они пропустили всего трижды, шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности, и уверенно лидирует по обоим показателям. В защите всё строится вокруг фигуры Хуниора Алонсо. Парагваец вернулся в Россию зимой из аренды и с тех пор абсолютно незаменим. Например, в чемпионате он провёл все матчи от звонка до звонка. И лишь в Кубке Ивич один раз оставил лидера в запасе. Латиноамериканец буквально излучает уверенность и не только грамотно разрушает чужие атаки, но и начинает свои.

Рядом с ним раскрылся даже Кайо Панталеан, чья игра до того ассоциировалась с ошибками. Но после покупки у «Браги» Тормены, который был ключевым исполнителем одной из сильнейших дружин Португалии, бразилец угодил в резерв, а потом вдобавок получил травму. Новичок же настолько уверенно влился в состав, как будто давно выступал в РПЛ.

Успешная игра на своей половине связана и с грамотными действиями полузащитников. Наконец вернулся в строй Александр Черников, сформировавший непроходимый дуэт в опорной зоне с Никитой Кривцовым. Последний наряду с Сергеем Волковым входит в число лучших в коллективе по числу отборов. Два хавбека не позволяют соперникам убегать в быстрые контратаки, что прежде было проблемой «Краснодара», и помогают защитникам сдерживать их.

Нельзя не отметить и надёжность Матвея Сафонова. Весной он регулярно допускал помарки и даже уступил место в старте Станиславу Агкацеву. Однако сейчас он решил все психологические сложности и постоянно выручает партнёров. Матвей закономерно лидирует в чемпионате по числу «сухих» игр. Во многом благодаря действиям вратаря южане пропустили почти на семь мячей меньше, чем должны были статистически, ведь их показатель ожидаемых пропущенных голов (xGA) составляет 9,72.

«Думаю, не стоит выделять отдельных исполнителей. Во-первых, «Краснодар» сам идёт вперёд, а следовательно, у оппонентов остаётся мало времени на атаки. Плюс Сафонов играет на высочайшем уровне. А в опорной зоне выжигают всё, что находится рядом, Черников и Кривцов. Речь идёт о командной работе», — объяснил Непомнящий.

В атаке игра строится на взаимодействии Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы. Первый всё-таки остался в России и лидирует в командной гонке бомбардиров с четырьмя результативными ударами, пусть три из них и пришлись на пенальти.

Колумбиец же классно цепляется за мяч впереди и как сам выходит на ударную позицию, так и создаёт шансы для партнёров. Единственное, он пока не может похвастать хорошей реализацией и практически в каждой игре упускает пару моментов. Как итог, при показателе ожидаемых голов (xG) 4,58 он отличился всего трижды. С другой стороны, нападающий постоянно угрожает чужим воротам и по среднему числу выстрелов за матч (3,3) располагается на второй позиции в лиге, а по количеству заработанных на себе фолов (2,7) и вовсе лидирует.

«На сегодняшний день сильнейшим составом, наверное, обладает «Зенит». Далее располагается «Спартак», а на третьей позиции — «Краснодар». Но необходимо отметить, насколько грамотно клуб летом укрепил проблемные позиции. А главное, новички очень быстро адаптировались и начали приносить пользу. В свою очередь, молодые Сперцян, Черников и Кривцов стали лидерами. Таким образом, мы получили мощный костяк из россиян, разбавленный качественными легионерами», — оценил состав команды Деменко.

Вполне благоволит ей и календарь. В ближайших трёх встречах предстоит на выезде сойтись с аутсайдерами «Рубином» и «Балтикой» и дома — с проблемным «Ростовом». В этих играх «Краснодар» вполне может набрать максимум очков и увеличить отрыв от преследователей. И лишь затем его ждёт непростой отрезок с ЦСКА, «Крыльями Советов» и «Зенитом». Деменко уверен, что спадов в любом случае избежать не удастся.

«Южане ещё не проигрывали, и неизвестно, как у них дальше пойдут дела, когда это случится. Речь об очень тонком психологическом моменте. Поэтому важно, как футболисты и штаб Ивича отреагируют на первые неудачи. В нынешнем сезоне каждый коллектив способен потерять очки, и нет гегемона», — добавил эксперт.

Непомнящий же назвал «Краснодар» одним из главных претендентов на золотые медали.

«Я ещё перед началом сезона призывал обратить на него внимание. Если в команде все здоровы, у неё просто нет слабых мест. Южане конкурентоспособны на фоне «Зенита». Плюс в действиях петербуржцев прослеживается некоторая вальяжность, тогда как подопечные Ивича рубятся до конца в каждом моменте», — подытожил специалист.