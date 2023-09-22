Ивич: никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что никто не может ему указывать, какого игрока выпустить на поле.

«Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, и если такое произойдёт, меня в «Краснодаре» не будет. В тот же день я скажу: «Чао!» — приводит слова Ивича «Спорт-Экспресс».

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

«Краснодар» по итогам восьми туров с 18 очками лидирует в чемпионате России.

Ранее Ивич рассказал, как себя ощущает в России.