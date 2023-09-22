Главный тренер «Краснодара» Ивич сказал, что чувствует себя в России спокойно
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Никаких проблем у меня не было и нет. В России сейчас много тренеров и футболистов из самых разных стран. Лично я чувствую себя здесь спокойно и уверенно», — цитирует Ивича «Спорт-Экспресс».
Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.
«Краснодар» по итогам восьми туров с 18 очками лидирует в чемпионате России.
Ранее сообщалось, как полузащитник «Краснодара» Александр Эктов прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России.