Главный тренер «Краснодара» Ивич сказал, что чувствует себя в России спокойно

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сказал, как себя ощущает в России.

«Никаких проблем у меня не было и нет. В России сейчас много тренеров и футболистов из самых разных стран. Лично я чувствую себя здесь спокойно и уверенно», — цитирует Ивича «Спорт-Экспресс».

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

«Краснодар» по итогам восьми туров с 18 очками лидирует в чемпионате России.

Ранее сообщалось, как полузащитник «Краснодара» Александр Эктов прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России.