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Эктов: «Краснодар» сменил тактику и одержал важную победу

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Полузащитник «Краснодара» Александр Эктов прокомментировал победу над «Динамо» в Кубке России.
Эктов: «Краснодар» сменил тактику и одержал важную победу
  • © Пресс-служба ФК "Спартак"

«Важная победа. В первом тайме было непросто, было много открываний за спину, сил после оборонительных действий не хватало на контратаку. Во втором тайме мы сменили тактику, перешли на три защитника, освежили игру качественными заменами. Важно, что мы победили», — цитирует Эктова пресс-служба клуба.

Основное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались краснодарцы — 4:2.

В составе гостей голом отметился Бителло на 21-й минуте. Мяч стал дебютным для бразильца в составе московского клуба.

За хозяев гол забил Кади на 69-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в группе D, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей позиции (четыре).

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над «Динамо» в Кубке России.

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