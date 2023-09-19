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Ивич — о победе над «Динамо»: результат справедлив — мы были креативнее

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе над «Динамо» в Кубке России.

«Мы взяли два очка, нужно усердно работать и готовиться к следующему матчу — идти от игры к игре. Если по игре, то первый тайм остался за «Динамо». Они были лучше, создавали больше моментов. Во втором тайме мы были жёстче и креативнее. В итоге можно сказать, что результат справедлив», — сказал Ивич после игры.

Основное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались краснодарцы — 4:2.

В составе гостей голом отметился Бителло на 21-й минуте. Мяч стал дебютным для бразильца в составе московского клуба.

За хозяев гол забил Кади на 69-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в группе D, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей позиции (четыре).

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о переходе Бителло.

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