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Ивич — о борьбе «Краснодара» за чемпионство: футболисты просто наслаждаются процессом

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал понять, что его подопечные получают удовольствие от игры в футбол и пока не задумываются о победе в Российской премьер-лиге сезона-2023/24.

«Мы боремся за очки в каждой игре, это для нас самое важное. Футболисты получают удовольствие от своей игры, наслаждаются победами, это наша главная цель — получать удовольствие от процесса», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

«Быки» в матче девятого тура РПЛ одержали победу над «Уралом» со счётом 2:0.

Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не проигрывает в 15 матчах РПЛ подряд.

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