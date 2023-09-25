Ивич — о борьбе «Краснодара» за чемпионство: футболисты просто наслаждаются процессом
«Мы боремся за очки в каждой игре, это для нас самое важное. Футболисты получают удовольствие от своей игры, наслаждаются победами, это наша главная цель — получать удовольствие от процесса», — цитирует Ивича «Матч ТВ».
«Быки» в матче девятого тура РПЛ одержали победу над «Уралом» со счётом 2:0.
Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» не проигрывает в 15 матчах РПЛ подряд.