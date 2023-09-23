Жоаозиньо: игроки, фанаты и Галицкий заслуживают чемпионства «Краснодара»
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«Я очень болею за то, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в этом сезоне. Надеюсь, что команда до конца будет показывать хорошие результаты и сможет стать чемпионом. Игроки, фанаты и президент Галицкий этого заслуживают», — цитирует Жоаозиньо «Чемпионат».
Владимир Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.
«Краснодар» (18 очков) лидирует в чемпионате России. На втором месте располагается петербургский «Зенит» (17), на третьем — самарские «Крылья Советов» (15).
Ранее Ивич сказал, что чувствует себя в России спокойно.