Колосков считает, что у «Краснодара» есть шансы побороться за золото РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в сезоне-2023/24.

«Я уверен, что «Краснодар» будет бороться за медали в этом сезоне. Команда укомплектована, показывает яркую игру. У них есть хорошие шансы побороться не только за тройку, но и за золото», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

После восьми туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набрав 18 очков. Далее расположился «Зенит», у которого 17 баллов. Тройку лучших замыкают «Крылья Советов» (15).

Ранее Станислав Бессмертный заявил, что долгий перелёт и дорога в Краснодар сказались на игре «Динамо».