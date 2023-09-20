Колосков считает, что у «Краснодара» есть шансы побороться за золото РПЛ
«Я уверен, что «Краснодар» будет бороться за медали в этом сезоне. Команда укомплектована, показывает яркую игру. У них есть хорошие шансы побороться не только за тройку, но и за золото», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
После восьми туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набрав 18 очков. Далее расположился «Зенит», у которого 17 баллов. Тройку лучших замыкают «Крылья Советов» (15).
Ранее Станислав Бессмертный заявил, что долгий перелёт и дорога в Краснодар сказались на игре «Динамо».