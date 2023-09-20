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Бессмертный заявил, что долгий перелёт и дорога в Краснодар сказались на игре «Динамо»

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Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный не исключил, что на игру футболистов столичной команды повлиял утомительный переезд на матч Кубка России с «Краснодаром».

«Нам предстоял долгий перелёт и дорога. Под конец второго тайма все подустали, стали глубже садиться и дали создавать моменты сопернику. Очень интенсивный темп, самый энергозатратный и сложный матч для меня», — цитирует Бессмертного «Матч ТВ».

По его мнению, «Динамо» вполне могло бы победить, если бы реализовало все опасные моменты.

Основное время матча четвёртого тура завершилось со счётом 1:1. У проигравших голом отметился Бителло (21-я минута). Мяч стал дебютным для бразильца в составе московского клуба. У проигравших отличился Кади Боржес (69-я).

«Краснодар» занимает второе место в группе D, набрав шесть очков. «Динамо» (четыре) располагается на третьей позиции.

Напомним, с начала СВО в 11 аэропортах России, среди которых краснодарский, ввели временное ограничение полётов.
Ранее Марцел Личка заявил, что остался доволен игрой «Динамо» в кубковом матче с «Краснодаром».

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