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Личка остался доволен игрой «Динамо» в кубковом матче с «Краснодаром»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении своей команды в матче Кубка России с «Краснодаром».
Личка остался доволен игрой «Динамо» в кубковом матче с «Краснодаром»
  • Gettyimages.ru

«Мы играли хорошо, бегали и закрывали зоны между линиями, потому что они это хорошо используют. Можно сказать, что нам надо было решать игру до 60‑й минуты, как в матче с «Пари НН». У нас были возможности, потом сделали замены. Была одна потеря, когда пропустили гол, но там Лещуку было тяжело. Я доволен игрой. Хотя мы и проиграли по пенальти, как и в Нижнем Новгороде», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Основное время завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались краснодарцы — 4:2.

В составе гостей голом отметился Бителло на 21-й минуте. Мяч стал дебютным для бразильца в составе московского клуба.

За хозяев гол забил Кади на 69-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в группе D, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей позиции (четыре).

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило о переходе Бителло.

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