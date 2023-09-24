Гол Файзуллаева помог ЦСКА уйти от поражения в матче 9-го тура РПЛ с «Ростовом»

Столичный ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:3.

В составе армейцев мячи забили Келлвен (26-я минута), Фёдор Чалов (65-я) и Аббосбек Файзуллаев (70-я). У ростовчан отличился Алексей Миронов (7-я), дубль оформил Егор Голенков (12-я, 50-я).

ЦСКА расположился на девятом месте в таблице чемпионата России с 13 очками. «Ростов» занимает 11-ю строчку с девятью очками.

Ранее «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.