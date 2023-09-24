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Гол Севикяна принёс «Пари НН» победу над «Оренбургом» в матче 9-го тура РПЛ

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«Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Оренбургом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающие Зе Турбо и Эдгар Севикян, а также полузащитник Хуан Босельи. У гостей единственный гол на счету защитника Матиаса Переса.

Таким образом, нижегородская команда набрала 14 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Оренбуржцы с восемью очками остались на 11-й строчке.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» объявили составы на матч девятого тура РПЛ.

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