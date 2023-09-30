Гасилин: «Краснодар» — претендент на чемпионство, но первым будет «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин объяснил причины неудачного старта действующего чемпиона России и назвал главного претендента на победу в сезоне-2023/24.

«У «Зенита» сейчас закономерный спад, такое бывает у всех команд. Особенно учитывая тот факт, что Санкт-Петербург покинул такой лидер, как Малком. А Вильсон Изидор пока не является его достойной заменой. Также непонятная ситуация была с Венделом и его будущим в клубе — это повлияло на микроклимат в команде. Так что именно серьёзных проблем у зенитовцев сейчас нет. В каких-то матчах команде просто не везёт, как это было в игре с «Локомотивом». Пропустили случайный гол и могли сравнять несколько раз в концовке. Просто не повезло, поэтому проиграли. В игре с «Оренбургом» проблема была больше в настрое, ведь забили первыми», — сказал Гасилин RT.

Также экс-зенитовец признался, что верит в свою бывшую команду, и назвал главного претендента на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» обязан справляться с такими спадами, всё-таки команда Сергея Семака пять раз подряд становилась чемпионом России. Да, в этом сезоне всё немного иначе. Считаю, что «Краснодар» — основной претендент на чемпионство в сезоне-2023/24, но сине-бело-голубые вновь будут первыми. Я верю в них», — добавил Гасилин.

Ранее Игонин посетовал, что Семак не может найти решение проблем «Зенита».