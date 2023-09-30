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Игонин: никто не застрахован от увольнения, Семак не исключение

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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение, что Сергей Семак не застрахован от увольнения из петербургского клуба.
Игонин: никто не застрахован от увольнения, Семак не исключение
  • Gettyimages.ru

«Никто не застрахован от увольнения, и Семак не исключение. Однако коллектив ранее не испытывал подобных проблем, и можно сказать, главный тренер впервые с таким столкнулся. На мой взгляд, стоит присмотреться к новичкам. Ближайшие несколько недель покажут, достойны ли они выступать за действующего чемпиона России. Ну и, конечно, также интересно будет наблюдать за дальнейшей работой Семака», — заявил Игонин RT.

Ранее Игонин прокомментировал поражение петербургского клуба от «Оренбурга» в десятом туре чемпионата России.

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