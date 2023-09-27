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Травмировавшийся в матче с «Динамо» Селихов тренируется индивидуально

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Глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов сообщил, когда будет принято решение об участии вратаря московского «Спартака» Александра Селихова в матче чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».

«Александр Селихов пока работает индивидуально. Решение о его участии в матче в Самаре будет принято ближе к игре», — заявил Зеленов журналистам. 

Селихов был заменён в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» из-за повреждения спины. Вместо Селихова на поле во втором тайме вышел Александр Максименко. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0. 

Встреча десятого тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 1 октября.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поблагодарил вратарей команды за игру в матче девятого тура РПЛ с «Динамо».

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