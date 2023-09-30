Игнатьев считает, что в матче «Крылья» — «Спартак» никто не будет осторожничать

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«Это будет искромётный футбол. Оба клуба успешно играют в атаке. Дело не в том, сколько забивают, а сколько атакуют. Шансы есть у обеих команд. Не думаю, что кто-то будет осторожничать», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Встреча между командами пройдёт 1 октября в Самаре. Начало — в 16:30 мск.

После девяти туров чемпионата России «Крылья» находятся на второй позиции, набрав 21 очко. «Спартак» — четвёртый (16 баллов).

Ранее Антон Зиньковский заявил, что с тёплыми чувствами посетит Самару на матч с «Крыльями».