Зиньковский: будем надеяться, что хорошо сыграем с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что с тёплыми чувствами посетит Самару, где «красно‑белые» проведут матч с «Крыльями Советов» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Самара не чужой город для меня. Думаю, что будет как всегда: в Самаре хорошая поддержка, много болельщиков. Будем надеяться, что хорошо подготовимся и выступим в Самаре. Я только с тёплыми и приятными чувствами вернусь в Самару», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Игра в Самаре с «Крыльями» состоится 1 октября и начнётся в 15:30 мск.

После девяти туров чемпионата России самарская команда набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые с 16 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Егор Ушаков приступил к тренировкам по индивидуальной программе после сотрясения мозга.