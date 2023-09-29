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Зиньковский: будем надеяться, что хорошо сыграем с «Крыльями Советов»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что с тёплыми чувствами посетит Самару, где «красно‑белые» проведут матч с «Крыльями Советов» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зиньковский: будем надеяться, что хорошо сыграем с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Самара не чужой город для меня. Думаю, что будет как всегда: в Самаре хорошая поддержка, много болельщиков. Будем надеяться, что хорошо подготовимся и выступим в Самаре. Я только с тёплыми и приятными чувствами вернусь в Самару», — цитирует Зиньковского «Чемпионат». 

Игра в Самаре с «Крыльями» состоится 1 октября и начнётся в 15:30 мск.

После девяти туров чемпионата России самарская команда набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые с 16 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Егор Ушаков приступил к тренировкам по индивидуальной программе после сотрясения мозга.

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