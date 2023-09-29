Футболист «Крыльев Советов» Ушаков тренируется по индивидуальной программе

Полузащитник «Крыльев Советов» Егор Ушаков приступил к тренировкам по индивидуальной программе после сотрясения мозга.

«Он тренируется по индивидуальной программе, в общей группе ему пока нельзя проводить занятия. В заявку на матч со «Спартаком» он точно не попадёт», — цитирует пресс-службу самарского клуба РИА Новости.

20-летний игрок столкнулся с соперником и не смог продолжить матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:1). Он был заменён на 19-й минуте встречи.

Игра в Самаре со «Спартаком» состоится 1 октября и начнётся в 15:30 мск.

После девяти туров чемпионата России самарская команда набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые с 16 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи десятого тура РПЛ.