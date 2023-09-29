Узнать больше

Футболист «Крыльев Советов» Ушаков тренируется по индивидуальной программе

Короткая ссылка
Полузащитник «Крыльев Советов» Егор Ушаков приступил к тренировкам по индивидуальной программе после сотрясения мозга.
Футболист «Крыльев Советов» Ушаков тренируется по индивидуальной программе
  • Gettyimages.ru

«Он тренируется по индивидуальной программе, в общей группе ему пока нельзя проводить занятия. В заявку на матч со «Спартаком» он точно не попадёт», — цитирует пресс-службу самарского клуба РИА Новости. 

20-летний игрок столкнулся с соперником и не смог продолжить матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:1). Он был заменён на 19-й минуте встречи.

Игра в Самаре со «Спартаком» состоится 1 октября и начнётся в 15:30 мск.

После девяти туров чемпионата России самарская команда набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые с 16 баллами располагаются на четвёртой строчке.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи десятого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить