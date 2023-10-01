Лепёхин заявил, что уход Джикии и Зобнина не станет трагедией для «Спартака»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение, что уход футболистов «Спартака» Георгия Джикии и Романа Зобнина не станет трагедией для клуба.

«Джикия и Зобнин не играют определяющей роли в «Спартаке». По российским меркам — это достойные футболисты, но для достижения результата в команде задействованы другие игроки. Если Джикия и Зобнин уйдут в другую команду, это не станет трагедией для «Спартака», безусловно», — цитирует Лепёхина Legalbet.

Джикия не принял участия в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

Зобнин в 232 матчах за красно-белых забил 16 мячей и сделал 18 результативных передач. В составе «Спартака» он выиграл чемпионат и Кубок России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вынуждает Джикию пойти на понижение зарплаты.