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«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» вынуждает Джикию пойти на понижение зарплаты

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Руководство «Спартака» приняло решение касательно будущего защитника Георгия Джикии.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», руководство красно-белых приняло решение сохранить Джикию только при условии понижения заработной платы.

Джикия не принял участия в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

В центре обороны сейчас играют Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.

«Спартак» по итогам девяти туров с 16 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее Леонид Федун заявил, что Джикия должен играть в стартовом составе «Спартака».

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