Федун считает, что Джикия должен играть в стартовом составе «Спартака»
«Это спорт, тут всегда существует конкуренция, нужно доказывать свое право на место в составе. Хотя, на мой взгляд, он - капитан и всегда был основой «Спартака», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
При этом он напомнил, что на позицию центрального защитника «Спартак» купили серба Срджана Бабич.
«В принципе, он выглядит хорошо. Тем более у Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем», — добавил Федун.
Джикии не принял участие в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах.
Ранее Федун высказался о победе команды над «Динамо» в матче девятого тура РПЛ.