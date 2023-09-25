Федун считает, что Джикия должен играть в стартовом составе «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил удивление, что капитан красно-белых Георгий Джикия не попадает в стартовый состав на матчи чемпионата России по футболу.

«Это спорт, тут всегда существует конкуренция, нужно доказывать свое право на место в составе. Хотя, на мой взгляд, он - капитан и всегда был основой «Спартака», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

При этом он напомнил, что на позицию центрального защитника «Спартак» купили серба Срджана Бабич.

«В принципе, он выглядит хорошо. Тем более у Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем», — добавил Федун.

Джикии не принял участие в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах.

Ранее Федун высказался о победе команды над «Динамо» в матче девятого тура РПЛ.