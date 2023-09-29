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Деменко ожидает открытого футбола в матче «Крыльев Советов» со «Спартаком»

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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко в преддверии матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Спартак» поделился мнением относительно работы Игоря Осинькина на посту главного тренера самарской команды.
Деменко ожидает открытого футбола в матче «Крыльев Советов» со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Турнирное положение «Крыльев», конечно, сенсация, от них никто не ожидал такой игры. Игорь Осинькин смог собрать боевой коллектив. Он налаживает связки даже после ухода игроков в ведущие российские клубы. Очень рад за него — мы близко знакомы, и он крайне интересный тренер. Он всегда говорил: «Мне интересно создавать». Сегодняшние «Крылья Советов» играют в открытый футбол, который к тому же приносит результат. «Спартак» в соперниках — праздник для любой команды, его ждут. В Самаре на этом матче ожидается аншлаг, об этом пишут СМИ. Однозначно будет открытый футбол, и вопрос, справятся ли самарцы с такими эмоциями», — заявил Деменко RT.

Также Деменко предположил, посыпятся ли волжане после одной или двух осечек.

«Такое, конечно, возможно. Они в некоторой степени сейчас держатся изо всех сил. Одна ничья или поражение могут выбить их из колеи. Не забываем также и про составы: «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» укомплектованы лучше», — добавил он.

Ранее бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов ответил на вопрос, стоит ли ожидать, что в скором времени Осинькин перейдёт в один из топ-клубов РПЛ.

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