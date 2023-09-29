Деменко ожидает открытого футбола в матче «Крыльев Советов» со «Спартаком»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко в преддверии матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Спартак» поделился мнением относительно работы Игоря Осинькина на посту главного тренера самарской команды.

«Турнирное положение «Крыльев», конечно, сенсация, от них никто не ожидал такой игры. Игорь Осинькин смог собрать боевой коллектив. Он налаживает связки даже после ухода игроков в ведущие российские клубы. Очень рад за него — мы близко знакомы, и он крайне интересный тренер. Он всегда говорил: «Мне интересно создавать». Сегодняшние «Крылья Советов» играют в открытый футбол, который к тому же приносит результат. «Спартак» в соперниках — праздник для любой команды, его ждут. В Самаре на этом матче ожидается аншлаг, об этом пишут СМИ. Однозначно будет открытый футбол, и вопрос, справятся ли самарцы с такими эмоциями», — заявил Деменко RT.



Также Деменко предположил, посыпятся ли волжане после одной или двух осечек.



«Такое, конечно, возможно. Они в некоторой степени сейчас держатся изо всех сил. Одна ничья или поражение могут выбить их из колеи. Не забываем также и про составы: «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» укомплектованы лучше», — добавил он.

Ранее бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов ответил на вопрос, стоит ли ожидать, что в скором времени Осинькин перейдёт в один из топ-клубов РПЛ.