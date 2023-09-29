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Тарханов сомневается, что Осинькин уйдёт из «Крыльев» в другой клуб РПЛ

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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов ответил на вопрос, стоит ли ожидать, что в скором времени главный тренер команды Игорь Осинькин перейдёт в один из топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На мой взгляд, Игорь и так работает в сильном клубе с амбициями, что подтверждает расположение его команды в текущей турнирной таблице РПЛ. Сомневаюсь, что мы увидим его в другом коллективе. В Самаре очень хорошая обстановка, и там дают работать, я сам провёл немало лет в этом клубе и знаю его кухню изнутри», — заявил Тарханов RT.

Ранее Тарханов высказался о текущей форме «Крыльев Советов» перед предстоящим матчем десятого тура РПЛ со «Спартаком».

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