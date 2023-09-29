Тарханов сомневается, что Осинькин уйдёт из «Крыльев» в другой клуб РПЛ
«На мой взгляд, Игорь и так работает в сильном клубе с амбициями, что подтверждает расположение его команды в текущей турнирной таблице РПЛ. Сомневаюсь, что мы увидим его в другом коллективе. В Самаре очень хорошая обстановка, и там дают работать, я сам провёл немало лет в этом клубе и знаю его кухню изнутри», — заявил Тарханов RT.
Ранее Тарханов высказался о текущей форме «Крыльев Советов» перед предстоящим матчем десятого тура РПЛ со «Спартаком».