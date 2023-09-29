Узнать больше

Тарханов считает, что успехи «Крыльев» — на 99% заслуга главного тренера Осинькина

Короткая ссылка
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о текущей форме команды перед предстоящим матчем 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Тарханов считает, что успехи «Крыльев» — на 99% заслуга главного тренера Осинькина
  • РИА Новости

«Полагаю, что текущая набранная форма «Крыльев Советов» свидетельствует о значительном шаге вперёд для самарского клуба. Команда не только добывает важные для себя очки, но и показывает хорошую игру. На 99% это заслуга её главного тренера Олега Осинькина. Он крайне опытный наставник, который давно в Самаре и отлично показывает себя при работе с молодыми футболистами. Уверен, что в матче со «Спартаком» самарцы захотят сыграть от себя и сумеют легко перестроиться по ходу игры, если для этого возникнет необходимость», — заявил Тарханов RT.

Ранее бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об амбициях армейцев в этом сезоне перед их матчем 10-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить