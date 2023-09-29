Тарханов считает, что успехи «Крыльев» — на 99% заслуга главного тренера Осинькина

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о текущей форме команды перед предстоящим матчем 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Полагаю, что текущая набранная форма «Крыльев Советов» свидетельствует о значительном шаге вперёд для самарского клуба. Команда не только добывает важные для себя очки, но и показывает хорошую игру. На 99% это заслуга её главного тренера Олега Осинькина. Он крайне опытный наставник, который давно в Самаре и отлично показывает себя при работе с молодыми футболистами. Уверен, что в матче со «Спартаком» самарцы захотят сыграть от себя и сумеют легко перестроиться по ходу игры, если для этого возникнет необходимость», — заявил Тарханов RT.

Ранее бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об амбициях армейцев в этом сезоне перед их матчем 10-го тура РПЛ с калининградской «Балтикой».