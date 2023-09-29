Масалитин назвал ЦСКА полностью разобранной командой

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об амбициях армейцев в этом сезоне перед их матчем десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой».

«На сегодняшний момент команда не в состоянии побороться даже за попадание в тройку лучших. Она полностью разобрана и может только спасаться в своих матчах, как уже было с «Крыльями» и «Ростовом», — заявил Масалитин RT.



Также он поделился мнением о том, насколько эмоциональной должна стать предстоящая игра для главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича и полузащитника калининградцев Кристияна Бистровича.



«Конечно, предстоящий матч будет иметь особенное значение для Игнашевича — это его родные трибуны, он провёл блистательную карьеру в клубе и захочет доказать, что является теперь и хорошим тренером. Амбиции Бистровича будут не меньше, он постарается подтвердить себе, что достоин быть в ЦСКА игроком стартового состава, а его аренда в «Балтику» была связана со случайными для него моментами», — сказал Масалитин RT.

Ранее Масалитин выразил мнение, что ЦСКА нужно перейти на схему с четырьмя защитниками.