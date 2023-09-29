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Масалитин считает, что ЦСКА нужно перейти на схему с четырьмя защитниками

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил нынешнюю форму армейцев перед предстоящим матчем 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой».
Масалитин считает, что ЦСКА нужно перейти на схему с четырьмя защитниками
  • РИА Новости

«Перед началом чемпионата никто даже не мог предположить, что у команды будут такие большие проблемы при игре в обороне. Напротив, линию защиты ЦСКА можно было считать одной из лучших в лиге, если не лучшей. Матч за Суперкубок России с «Зенитом» позволил убедиться в ряде сильных качеств того же Дивеева, Роши и Мойзеса. Выход Набабкина на замену Игорю ничуть не испортил впечатлений от игры защитной линии.

Тем не менее надо понимать и то, что травмы сильно осложняют жизнь и необходимо правильно подстраиваться под ситуацию. Кирилл уже не молодой футболист, и ему нужны более длительные интервалы для восстановления. Федотову стоило бы изменить схему на вариант с четырьмя защитниками и начать больше доверять молодым, таким как Рядно и Лукин. Игра в текущей формации требует трёх высококлассных игроков обороны, а если они выпадают, то стоит начать перестраиваться», — заявил Масалитин RT.

Ранее заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Краснодара» в преддверии матча 10-го тура РПЛ с казанским «Рубином».

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