Непомнящий: «Краснодару» необходимо справиться с синдромом лидера

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Краснодара» в преддверии матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«У «Краснодара» отличные, быстрые игроки, отсюда выстроены быстрые переходные фазы из обороны в атаку. В нынешнее время, мне кажется, важно количество русскоязычных игроков. Да, какое-то время «Зенит» опровергал этот тезис, когда там главную роль играли иностранцы, но в краснодарской команде сейчас выступает множество российских ребят. Кто-то, конечно, считает того же Сперцяна иностранцем, но для меня это нонсенс.

У «Краснодара» есть всё, кроме одного — опыта ведения борьбы за титулы. Это можно назвать небольшим недостатком команды. Южанам надо справиться с синдромом лидерства, когда игроки, только увидев себя на первой строчке, начинают немного дёргаться, паниковать. Это легко может разрешиться, если ребята продолжат играть в свой нынешний футбол. Будет интересно за этим наблюдать», — заявил Непомнящий RT.



Также Непомнящий отметил оборонительные построения «Краснодара».



«За счёт активных атакующих действий команда Владимира Ивича разгружает оборону. В нынешнем «Краснодаре» нет игроков, которые освобождены от оборонительных функций: после потери мяча вся команда принимает участие в отборе. Этим команда очень интересна», — добавил он.

Ранее Непомнящий поделился мнением об игре московского ЦСКА в обороне в преддверии матча десятого тура РПЛ с калининградской «Балтикой».