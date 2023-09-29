Непомнящий: у ЦСКА в этом сезоне всё ужасно

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился мнением об игре московского ЦСКА в обороне в преддверии матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой».

«На старте этого сезона назову две команды, которые берут максимум от возможного, — это «Пари НН» и «Балтика». У них есть потенциальный уровень — они на нём и играют. Да, не прыгают выше головы, но и ниже не опускаются. Калининградцы вовсе не подарок для армейцев. Что касается ЦСКА, то в этом сезоне всё ужасно… Особенно последний матч с «Ростовом», где в обороне было и «добро пожаловать», и «посторонним вход разрешён». Южане забивали свои голы так, будто у красно-синих вовсе не было защитников на поле. Это беда сегодняшней команды.

Не хватает комплекта игроков. Кто-то травмирован, кто-то ещё не адаптировался. Треть сезона позади, а у ЦСКА всё ещё продолжается строительство команды и они не встали на правильные рельсы, которые приведут их к высоким местам. Желаю команде Владимира Федотова выйти из этой ситуации поскорее. Думаю, игра будет для москвичей непростой, учитывая, что «Балтика» играет на своём уровне. Есть ещё фактор Сергея Игнашевича, который при случае, на мой взгляд, будет работать в ЦСКА», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ с участием самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака».