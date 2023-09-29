Непомнящий назвал «Крылья Советов» и «Спартак» бесшабашными командами

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака».

«Мои симпатии на стороне «Крыльев» уже третий год. Многие называют старт команды невероятным, но я бы его назвал очевидно невероятным: игроки, собранные в коллективе, чётко понимают требования тренерского штаба. Ребята играют с удовольствием: им нравится такая модель игры. На самарцев не давит бремя лидера, они раскованны. «Спартак» — точно такая же бесшабашная в хорошем смысле слова команда: может обыграть любого соперника.

Сегодняшние «Крылья Советов» — раздражитель для красно-белых, они из-за высокой позиции в таблице будут москвичей дополнительно мотивировать. Если команда Игоря Осинькина выйдет на игру без дрожи в коленях, то мы вправе рассчитывать на яркий футбол. Однако, как бы я волжанам ни симпатизировал, «Спартак», конечно, фаворит. Очень важно, как себя проявят иностранные футболисты «Крыльев». Они должны понимать, что игра неординарная, особенная», — заявил Непомнящий RT.



Также он отметил высокую результативность самарской команды на старте сезона.



«Я, честно говоря, такого не ожидал, но, полагаю, игрокам самим приятнее играть в атакующий футбол. Пока что у команды в атаке всё получалось, но «Спартак» тоже команда с креном в атаку — будет очень интересно взглянуть на данное противостояние», — рассказал Непомнящий.

Ранее сообщалось, что арбитр Рафаэль Шафеев рассудит «Крылья» и «Спартак» в 10-м туре РПЛ.