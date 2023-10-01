Личка остался доволен игрой футболистов «Динамо» в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что, в принципе, остался доволен результатом матча десятого тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Ничья — справедливый результат? Тяжело говорить на эмоциях. Могу сказать, что «Ахмат» тоже смотрится интересно. Быстрые и умные игроки, быстрые переходы вперёд. Мы хорошо владели мячом, но в финальной трети соперник решал получше», — цитирует Личку «Матч ТВ».

По словам 46-летнего чешского специалиста, его подопечные провели качественный матч.

«К сожалению, нам не хватает последних 25—30 метров, чтобы решать задачу. Я как тренер анализирую это. Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать», — добавил Личка.

Игра в Грозном завершилась со счётом 1:1. В составе команды из Москвы мяч забил Роберто Фернандес (51-я минута). В коллективе из столицы Чечни отличился Светослав Ковачев (21-я).

«Динамо» (16 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (12) располагается на десятой строчке.

Ранее Марцел Личка заявил, что Смолов может выйти на замену во втором тайме матча с «Ахматом».