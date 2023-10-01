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Личка заявил, что Смолов может выйти на замену во втором тайме матча с «Ахматом»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не исключил, что при определённых обстоятельствах выпустит нападающего Фёдора Смолова на поле во втором тайме матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».
Личка заявил, что Смолов может выйти на замену во втором тайме матча с «Ахматом»
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«Когда ты пробуешь играть интенсивно впереди, на 60-й или 70-й минуте могут быть замены. Такие игроки, как Смолов, Гладышев или Макаров, могут решить задачу в последние 20 минут», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Чешский специалист подчеркнул, что решение оставить Смолова в запасе не надо принимать «так, что тот, кто сидит на скамейке, — плохой».

«Наоборот, команда — это 20 человек, каждый может помочь победить», — добавил Личка.

«Динамо» в эти минуты встречается с «Ахматом» в Грозном. Столичная команда с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Коллектив из Чечни с 11 очками располагается на десятой позиции.

33-летний Смолов в сезоне-2023/24 в 11 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Смолов станет отцом.

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