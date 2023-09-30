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Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ.
Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ
  • РИА Новости

«Мы оба фланга поменяли, достаточно быстро сделали пять замен. Много не получалось. Это скорее тренерское поражение. Против такой системной команды, как ЦСКА, всегда сложно играть. Если система на систему не работает, значит, это тренерская вина в первую очередь», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Виктор Давила (18-я минута).

ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее «Краснодар» обыграл «Рубин» в десятом туре РПЛ.

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