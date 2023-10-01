В «Локомотиве» опровергли информацию о переходе Джикии в клуб

Глава пресс‑службы железнодорожников Артём Загумённов сообщил, что возможный переход защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив» не стоит на повестке дня.

«В клубе нет разговоров и переговоров с кем‑либо о возможном трансфере Джикии. Тренер говорил о «любом квалифицированном защитнике, способном усилить команду», а не конкретно о Георгии», — цитирует Загумённова «Матч ТВ».

Джикия не принял участия в двух последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

В центре обороны сейчас играют Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.

Ранее бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение, что уход футболистов «Спартака» Джикии и Романа Зобнина не станет трагедией для клуба.