Дубль Гайича, шедевр Промеса и удар Медины головой на 97-й минуте: «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в 11-м туре РПЛ

«Спартак» и ЦСКА разошлись миром в матче 11-го тура РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля, как и неделей ранее в игре с «Крыльями Советов», владели мячом значительно больше, но при этом нечасто добирались до чужой штрафной. Армейцы же регулярно создавали опасные моменты в ходе быстрых контратак, да и в целом смотрелись значительно острее. Однако на два красивых мяча Милана Гайича в дальний и ближний углы хозяева ответили в концовках обоих таймов. Перед перерывом невероятным ударом из-за штрафной отметился Квинси Промес, а на последней минуте встречи ворота бывшей команды головой поразил Хесус Медина, летом перебравшийся в стан принципиальных соперников.

Противостояние «Спартака» и ЦСКА вполне можно было сравнить со схваткой раненых зверей, поскольку обе команды подошли к нему не в лучшем состоянии. Армейцы не выигрывали в РПЛ пять матчей, пока не одолели с минимальной разницей в счёте скромную «Балтику». А в преддверии дерби они вдобавок уступили «Факелу» в Кубке России в серии пенальти.

Красно-белые вовсе неприятно шокировали собственных болельщиков, потерпев два разгромных поражения за четыре дня с общим счётом 0:7. Сначала они пропустили четыре безответных мяча от «Крыльев Советов» в чемпионате, а затем три — от «Динамо» в Кубке. Неудивительно, что после таких осечек заговорили о возможной отставке Гильермо Абаскаля. И в случае очередной неудачи это нельзя было исключать, хотя сам испанец подчёркивал, что не готов к такому развитию событий.

«Падение — возможность для роста, прежде всего психологическое. Моя мотивация лишь растёт, и это поражение только добавляет уверенности: мы будем прогрессировать. Мне 34, это правило касается жизни, футбола, семьи. Я хочу расти, развиваться», — заявил специалист.

Вдобавок хозяева столкнулись с огромной кадровой проблемой: в Самаре четвёртую жёлтую карточку получил Александр Соболев. С учётом ухода Кейта Бальде и Шамара Николсона заменить его по позиции был способен только молодой Павел Мелёшин. Было любопытно, какое решение найдёт штаб и кого отправит на острие.

В итоге Абаскаль сделал выбор в пользу Квинси Промеса. Именно нидерландец занял позицию центрального нападающего. С флангов же его поддерживали Тео Бонгонда и экс-армеец Хесус Медина. Любопытно, что в опорной зоне нашлось место Данилу Пруцеву, которого испанец до того использовал в старте в текущем сезоне РПЛ лишь раз. Ну а на правом краю обороны в отсутствие травмированного Даниила Хлусевича расположился Олег Рябчук. Наконец, в центре ожидаемо появился дуэт Срджана Бабича и Алексиса Дуарте, а Георгий Джикия остался в резерве.

У ЦСКА вопросы возникали лишь по центру обороны. Продолжают восстанавливаться от повреждений Игорь Дивеев и Илья Агапов, а Мойзес был заменён в Воронеже в перерыве по неясным причинам. К счастью, о серьёзных проблемах речь не шла и бразилец появился на поле с первых минут. Зато из-за других потерь трио с ним и Виллианом Рошей сформировал номинальный полузащитник Максим Мухин. Что касается линии атаки, то Владимир Федотов оставил в запасе и Антона Заболотного, и Виктора Давилу, а Фёдора Чалова поддерживал Аббосбек Файзуллаев.

Однако в первой половине Федотову скорее удалось переиграть Абаскаля, хотя соперники ушли в раздевалку при равном счёте. Отечественный специалист не стал ничего придумывать, а просто учёл те слабые места хозяев, на которые в прошлом туре удачно надавили «Крылья Советов».

В обороне красно-синие действовали в высшей мере организованно и плотно, почти не оставляя свободных зон. После потерь они сразу выстраивали на своей половине две линии, пройти которые было сложно. Неудивительно, что оппоненты пытались давить на фланги. Особенно часто мяч приходил на правый, где Бонгонде помогал Пруцев. На противоположном Келлвен очень успешно противостоял Рябчуку и не позволял ему выполнять подачи в штрафную.

В итоге тройка нападения оказалась отрезана от партнёров. Не получал пасы даже Промес, пытавшийся то опускаться в глубину, то смещаться на фланги. А опасный момент Медины во многом стал исключением. Приняв передачу от Кристофера Мартинса Перейры, парагваец классно развернулся и с близкой дистанции сильно пробил в ближний, но Акинфеев выручил одноклубников.

Куда опаснее смотрелись резкие контрвыпады гостей. Они легко в несколько передач разрывали оборонительные порядки «Спартака», поскольку хозяева не успевали вернуться назад, и неизменно доводили дело до ударов. Ещё до перерыва ЦСКА мог отличиться больше одного раза. Сначала Чалов после идеальной скидки Файзуллаева выскочил на рандеву с Максименко, но вратарь своевременно вылетел наперерез нападающему и нейтрализовал угрозу. Затем Александр справился с выстрелом самого узбека с линии штрафной.

Тактика армейцев должна была рано или поздно сработать, и это произошло на 31-й минуте. Обляков в центре поля ушёл от Рябчука, который побоялся фолить, и выдал потрясающую разрезающую передачу на ход подключившемуся из глубины по левому краю Милану Гайичу. А серб блестящим ударом в касание под перекладину не оставил шансов голкиперу и забил во втором матче за команду подряд.

Подопечные Абаскаля в данный отрезок выглядели абсолютно безнадёжно, но их выручило высочайшее индивидуальное мастерство Промеса. До того незаметный нидерландец из района левого угла штрафной неожиданно по невероятной дуге закрутил мяч в дальний. Обляков не успел накрыть его, а Акинфеев, сложилось впечатление, просто не ждал, что соперник примет такое неочевидное решение. А легионер отметился 111-м голом в составе клуба.

Вторая половина продемонстрировала, что выстрел десятого номера оказался лишь счастливой случайностью, ведь «Спартак» так и не сумел решить свои проблемы. Соперники продолжали убегать в быстрые контратаки. Особенно старателен был Файзуллаев, который за счёт классного дриблинга здорово разгонял атаки и всегда находил интересные варианты. Регулярно цеплялся за мяч Чалов, ставший лучшим в коллективе как по количеству выигранных верховых единоборств (3), так и удачных попыток дриблинга (4).

У хозяев не получалось абсолютно ничего. Промес, Медина и Бонгонда вновь растворились на поле. Абаскаль попытался изменить ход встречи заменами, но они не помогли. В бой бросили Михаила Игнатова, Руслана Литвинова и Романа Зобнина. При этом первый занял место на острие, а нидерландец ушёл налево. Однако перестановки лишь навредили команде. Из-за ухода сразу двух полузащитников в опорной зоне воцарился настоящий хаос, и оппоненты принялись ещё быстрее проходить середину. Игнатов же впереди вовсе не получал передач.

Неудивительно, что по истечении часа ЦСКА вернул себе преимущество в счёте. Причём дебютный дубль в карьере оформил Гайич. В матче с «Крыльями Советов» два гола записал себе в актив Юрий Горшков, а теперь это сделал другой крайний защитник. Началось всё с грубого обреза Перейры на своей половине. Обляков моментально подхватил мяч и нашёл передачей слева серба. У того было время, чтобы прицелиться и пробить. Помешать пытался Даниил Денисов, но снаряд от его колена лишь срикошетил в ближнюю девятку без шансов для Максименко.

Армейцы вполне могли снять все вопросы об исходе противостояния и наверняка корят себя за упущенные в дальнейшем моменты. Один Чалов дважды вышел на рандеву с Максименко, но не сумел его переиграть. Правда, в первом случае судья на линии поднял флажок, но это не отменяет того факта, что вратарь красно-белых был одним из лучших на поле.

Абаскаль же за 15 минут до конца основного времени выпустил ещё и Леона Классена с Антоном Зиньковским. Последний расположился на левом краю атаки, а Промес составил дуэт на острие с Игнатовым. Хозяева перешли на банальный навал, верхом забрасывая мяч в чужую штрафную. Казалось, это не сработает, тем более ЦСКА достаточно спокойно оборонялся, а Федотов бросил в бой Агапова и Кирилла Набабкина.

Однако, когда даже самые оптимистично настроенные поклонники красно-белых не верили в спасение, те на 97-й минуте сотворили маленькое чудо. Причём как раз сработала рокировка тренера, ведь результативную передачу вырезал Классен. Но главное, что автором гола оказался Медина, только летом не без скандала перебравшийся в стан принципиального оппонента. После заброса защитника он головой аккуратно сбросил мяч в дальний. К чести парагвайца, он сдержал эмоции и не стал праздновать.

На Федотове же и подопечных не было лиц, ведь они во второй раз в нынешнем сезоне национального первенства в концовке упустили победу над одним из главных конкурентов. Месяц назад они разошлись миром с «Зенитом».