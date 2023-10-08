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«Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 11-го тура РПЛ

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Стали известны составы московских «Спартака» и ЦСКА на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 11-го тура РПЛ
  • РИА Новости

С первых минут у красно-белых на поле выйдут Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Мозес, Медина, Бонгонда и Промес.

В стартовый состав армейцев попали Акинфеев, Келлвен, Мухин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев и Чалов.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоится в воскресенье, 8 октября. Игра начнётся в 19:00.

После десяти туров РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. ЦСКА с 16 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Кирилла Левникова обслужит дерби «Спартак» — ЦСКА.

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