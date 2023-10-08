Гол Медины спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА

Московские ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 2:2.

В составе армейцев дубль оформил защитник Милан Гайич. У красно-белых голы на счету нападающего Квинси Промеса и полузащитника Хесуса Медины.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие с 17 баллами занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что Гайич оформил первый дубль в карьере в дерби со «Спартаком».