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Гол Медины спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА

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Московские ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Медины спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 2:2.

В составе армейцев дубль оформил защитник Милан Гайич. У красно-белых голы на счету нападающего Квинси Промеса и полузащитника Хесуса Медины.

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие с 17 баллами занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что Гайич оформил первый дубль в карьере в дерби со «Спартаком».

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