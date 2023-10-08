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Защитник ЦСКА Гайич оформил первый дубль в карьере в дерби со «Спартаком»

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Защитник московского ЦСКА Милан Гайич забил мяч в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Защитник ЦСКА Гайич оформил первый дубль в карьере в дерби со «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

27-летний серб оформил свой первый дубль в карьере на 60-й минуте встречи. Таким образом, счёт стал 2:1 в пользу армейцев.

Игра проходит на «Открытие Банк Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА играют вничью после первого тайма.

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