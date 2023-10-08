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Гайич стал третьим защитником, оформившим дубль за ЦСКА в XXI веке

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Защитник ЦСКА Милан Гайич забил два мяча в московском дерби в рамках матча 11-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Гайич стал третьим защитником, оформившим дубль за ЦСКА в XXI веке
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

27-летний серб отличился на 31-й и 61-й минутах. Таким образом, Гайич стал третьим игроком среди защитников армейской команды, кто смог оформить дубль в XXI веке. До этого подобного добились только Олег Корнаухов (2001 год) и Сергей Игнашевич (2009, 2011).

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что Гайич оформил первый дубль в карьере в дерби со «Спартаком».



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