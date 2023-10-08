Ловчев: непонятна роль спортивного директора в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблемах столичного клуба.

«Непонятна роль спортивного директора в «Спартаке» — получается пока, что он отдельно, Абаскаль и команда — отдельно. Эшуорту, как я вижу, просто не хватает веса для того, чтобы разговаривать на равных с Гильермо», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что у красно-белых был отличный шанс на титул, потому что «спотыкается» санкт-петербургский «Зенит», однако пока ситуацией пользуется «Краснодар».

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее российский комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что «Спартаку» не стоит увольнять Абаскаля.