Ловчев: непонятна роль спортивного директора в «Спартаке»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Непонятна роль спортивного директора в «Спартаке» — получается пока, что он отдельно, Абаскаль и команда — отдельно. Эшуорту, как я вижу, просто не хватает веса для того, чтобы разговаривать на равных с Гильермо», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что у красно-белых был отличный шанс на титул, потому что «спотыкается» санкт-петербургский «Зенит», однако пока ситуацией пользуется «Краснодар».
«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).
Ранее российский комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что «Спартаку» не стоит увольнять Абаскаля.