Орлов: «Спартаку» не надо увольнять Абаскаля — может, ещё вырулит

Российский комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что «Спартаку» не стоит увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Тарпищев, прекрасно разбирающийся в спорте, тоже сказал: «Да, тренер должен делать выводы». То есть уже идёт сверху давление. Но Женя Ловчев говорит, что не надо увольнять. Конечно, сейчас не надо увольнять. Дайте ему хотя бы зимы доработать — может, ещё вырулит. У него хороший же набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Красно-белые заинтересованы в назначении Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля, сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Абаскаль заявил, что московская команда не заслужила такого крупного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.